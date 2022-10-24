بمشاركة "سالم ومادو".. الأخضر يستأنف تدريباته في معسكر أبوظبي استعداداً للقاء ألبانيا

استأنف المنتخب السعودي، اليوم الاثنين، تدريباته في معسكره المقام حالياً في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل. ويستعد "الأخضر" لخوض مباراته الودية الثانية في المرحلة الثالثة أمام منتخب ألبانيا بعد غدٍ الأربعاء على ملعب آل نهيان - أبوظبي.
ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب قصر الإمارات"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك الثنائي "سالم الدوسري، عبدالله مادو" في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهما.