بمشاركة "سالم ومادو".. الأخضر يستأنف تدريباته في معسكر أبوظبي استعداداً للقاء ألبانيا

استأنف المنتخب السعودي، اليوم الاثنين، تدريباته في معسكره المقام حالياً في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل. ويستعد "الأخضر" لخوض مباراته الودية الثانية في المرحلة الثالثة أمام منتخب ألبانيا بعد غدٍ الأربعاء على ملعب آل نهيان - أبوظبي.