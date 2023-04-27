في "كلاسيكو" مجنون.. الاتحاد يسقط الشباب ويمشي للقب الدوري "كدا .. كدا"

حافظ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن تجاوز محطة الشباب 2/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في افتتاح الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الصربي "سردجان يوفا نوفيتش".