في "كلاسيكو" مجنون.. الاتحاد يسقط الشباب ويمشي للقب الدوري "كدا .. كدا"

حافظ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن تجاوز محطة الشباب 2/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في افتتاح الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الصربي "سردجان يوفا نوفيتش".
بدأ الاتحاد وسط دعم جماهيره بالضغط المتواصل على مرمى حارس الشباب الكوري "كيم" من خلال محاولات الثلاثي "رومارينهو، حمدالله وكورنادو"، حتى الدقيقة 18 حين تحصل الأصفر على ركلة جزاء نفذها "حمدالله" ببراعة داخل شباك الأبيض كهدف أول.
وفي الشوط الثاني عادل النتيجة للشباب اللاعب "جوانكا" من ركلة جزاء، عند الدقيقة 68.
كما أضاع "آرون سالم" ركلة جزاء للشباب بشكل غريب لعبها عند الدقيقة 89.
وحضر نجم اللقاء "حمدالله " بهدف ثان للاتحاد من خلال ركلة الجزاء في الوقت بدلاً من الضائع 15+90 كان كافياً للحفاظ على الصدارة والابتعاد أكثر عن أقرب المنافسين.
الجدير بالذكر أن الاتحاد أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد خروج زكريا هوساوي بالبطاقة الحمراء.
بتلك النتيجة حافظ الاتحاد على الصدارة (59 نقطة)، وبقي الشباب ثالثاً (50 نقطة).