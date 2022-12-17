عند السادسة مساء.. يتوقف العالم لمشاهدة نهائي مونديال قطر 2022 "الحلم" بين فرنسا والأرجنتين

تدقُّ السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة فيتوقف العالم لمشاهدة متعة اللعبة الأولى جماهيريًّا "كرة القدم"، حين يلتقي منتخب فرنسا "حامل لقب مونديال روسيا 2018" نظيره الأرجنتين في نهائي المونديال الحلم، كأس العالم فيفا قطر 2022.
وسيكون ملعب لوسيل "شمال العاصمة القطرية الدوحة"، بحضور جماهيري يُتوقع أن يصل لـ80 ألف متفرج، مسرحًا لقمة ومتعة كرة القدم بين "ميسي" ورفاقه، بقيادة الأرجنتيني "ساكالوني"، و"مبابي" بقيادة المدرب الفرنسي "ديشان"، فيما تضبط صفارة الحكم البولندي "سيمون مارتشنياك" القمة المرتقبة.
وجاء تأهُّل الأرجنتين للنهائي بعد الفوز أمام نظيره الكرواتي "ثالث العالم" في الدور نصف النهائي، فيما تأهل المنتخب الفرنسي عقب فوزه أمام نظيره المغربي "رابع العالم".
يخوض منتخب فرنسا النهائي وهو حامل اللقب 2018، وفي خزانته لقبان، ويسعى لتحقيق إنجاز تاريخي، وهو الظفر باللقب للمرة الثانية على التوالي.
كما هو الحال بالنسبة لمنتخب الأرجنتين، الذي يسعى لخطف اللقب الثالث؛ ليكون الفاصل بين "التانغو" و"الديوك"، ويكتب النجم العالمي "ميسي" السطر الأخير بماء الذهب في نهاية مسيرته مع منتخب بلاده.