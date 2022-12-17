عند السادسة مساء.. يتوقف العالم لمشاهدة نهائي مونديال قطر 2022 "الحلم" بين فرنسا والأرجنتين

تدقُّ السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة فيتوقف العالم لمشاهدة متعة اللعبة الأولى جماهيريًّا "كرة القدم"، حين يلتقي منتخب فرنسا "حامل لقب مونديال روسيا 2018" نظيره الأرجنتين في نهائي المونديال الحلم، كأس العالم فيفا قطر 2022.