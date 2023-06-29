الاتحاد يتوصل إلى اتفاق لضم البرتغالي جواو فيليبي

وقال فابريزيو رومانو في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "الاتحاد ينهي صفقة للتعاقد مع نجم سيلتيك "جوتا" وتتم مناقشة الاتفاقية بين جميع الأطراف وهي الآن قريبة جدًا".