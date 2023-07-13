رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر "الخيارين": الاتحاد السعودي تفوق على الجميع وأدخل السنوكر للأندية

وجّه رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين شكره للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر برئاسة الدكتور ناصر الشمري على دعم ومساندة السنوكر الدولي من خلال التميز والنجاح في تنظيم بطولة العالم للسنوكر للناشئين 2023 والتي تُقام حاليًا بمشاركة 15 دولة وقبلها تم تنظيم البطولة العربية بمشاركة 16 دولة في أقل من شهرين.
وقال "الخيارين" : "نعمل في الاتحاد الدولي بخطوات جادة للدخول في منافسات دورات الألعاب الأولمبية، ولن يتم ذلك إلا من خلال تفاعل ودعم جميع الاتحادات الأهلية ولا شك أن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر من أهم الاتحادات واستطاع تحقيق خطوات جبارة في فترة قصيرة، فاليوم نجد هذا الاتحاد يتفوق ويتميز ويحصل على 10 من 10 في أول بطولة عالمية ينظمها من خلال احترافية في العمل وتوفير كل الاحتياجات للمشاركين ولا شك أن السعودية دائمًا متميزة في سائر المجالات وخصوصًا الجانب الرياضي الذي وجد كامل الدعم والمساندة من وزارة الرياضة ويعد من أهم الاتحادات القارية في الاتحاد الدولي ونتمنى له النجاح الدائم والمشاركين في بطولة العالم التوفيق".
واختتم رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر: "يعد الاتحاد السعودي للبلياردو من أفضل وأميز الاتحاد في العالم بعد الخطوة الجميلة والرائعة والمتمثلة في إدخال لعبة السنوكر إلى الأندية والتي لا شك ستُسهم في تطور اللعبة وانتشارها ونتمنى من جميع الاتحادات العمل بمثل ما عمل الاتحاد السعودي وإدخال اللعبة للأندية لكي يزيد من تطورها وتجد الدعم والانتشار".