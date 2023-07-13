رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر "الخيارين": الاتحاد السعودي تفوق على الجميع وأدخل السنوكر للأندية

وقال "الخيارين" : "نعمل في الاتحاد الدولي بخطوات جادة للدخول في منافسات دورات الألعاب الأولمبية، ولن يتم ذلك إلا من خلال تفاعل ودعم جميع الاتحادات الأهلية ولا شك أن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر من أهم الاتحادات واستطاع تحقيق خطوات جبارة في فترة قصيرة، فاليوم نجد هذا الاتحاد يتفوق ويتميز ويحصل على 10 من 10 في أول بطولة عالمية ينظمها من خلال احترافية في العمل وتوفير كل الاحتياجات للمشاركين ولا شك أن السعودية دائمًا متميزة في سائر المجالات وخصوصًا الجانب الرياضي الذي وجد كامل الدعم والمساندة من وزارة الرياضة ويعد من أهم الاتحادات القارية في الاتحاد الدولي ونتمنى له النجاح الدائم والمشاركين في بطولة العالم التوفيق".