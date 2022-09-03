"النابت" يضرب النصر في مقتل.. ويقفز بالتعاون للمركز الثالث

تبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال الشوط الأول مع أفضلية نسبية لصالح النصر، في حين كانت أفضل الفرص قد سنحت لأصحاب الضيافة بواسطة الكاميروني لياندرو تاوامبا الذي استلم الكرة من منتصف الملعب، وانفرد قبل أن يسدد كرة ذكية، كان لها الحارس الكولومبي أوسبينا بالمرصاد.