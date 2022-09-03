"النابت" يضرب النصر في مقتل.. ويقفز بالتعاون للمركز الثالث

خطف فريق التعاون الأول لكرة القدم فوزًا قاتلاً من ضيفه النصر بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
تبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال الشوط الأول مع أفضلية نسبية لصالح النصر، في حين كانت أفضل الفرص قد سنحت لأصحاب الضيافة بواسطة الكاميروني لياندرو تاوامبا الذي استلم الكرة من منتصف الملعب، وانفرد قبل أن يسدد كرة ذكية، كان لها الحارس الكولومبي أوسبينا بالمرصاد.
ورد النصر عبر انطلاقة في هجمة مرتدة حينما توغل علي الحسن، وأرسل عرضية على رأس فينسنت أبو بكر، لكن كرته مرت بعيدة عن مرمى التعاون؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
في الشوط الثاني استمر السيناريو ذاته، ولكن التعاون كان قريبًا من افتتاح التسجيل حينما أطلق عبدالملك العييري قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن يقظة وبراعة أوسبينا حرمته من ذلك.
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع سجل الكاميروني لياندرو تاوامبا هدفًا للتعاون، لكن الحكم ألغاه بقوة القانون لوجود مخالفة على مسجل الهدف (90+5).
ورفض سميحان النابت أن يخرج فريقه متعادلاً حينما تمكن من خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة (90+13) من الوقت بدلاً م الضائع مستغلاً تمريرة طولية من أليخاندرو روميرو؛ ليودعها في الشباك محرزًا هدف الانتصار الوحيد.
وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده إلى 6 نقاط؛ وضعته بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد النصر عند 3 نقاط؛ احتل من خلالها المركز التاسع.