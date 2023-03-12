الإصابة تغيب" نياكاتي" عن الاتفاق 4 أسابيع .. والفريق يفتح ملف مواجهة الهلال

كشفت أشعة الرنين المغناطيسي إصابة الفرنسي يوسف نياكاتي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق والتي تعرض لها في مباراة الوحدة الماضية، عن وجود تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية اليسرى، ويحتاج من 3 إلى 4 أسابيع إلى العلاج والتأهيل.
ميدانيًا، استأنف النادي الشرقاوي تدريباته اليوم الأحد على الملعب الرديف بالنادي، تحضيرًا لمواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة الـ 21 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الإسباني أنطونيو كازولا قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم تركز بعد ذلك التدريب على الجانب التكتيكي.