الفتح يواصل تحضيراته على فترتَيْن في معسكر النمسا

وجاءت تدريبات اليوم الخامس على فترتَيْن، صباحية ومسائية. وخُصصت الفترة الأولى التي أُقيمت في صالة الجيم للجوانب اللياقية من خلال تدريبات خاصة، فيما كانت الفترة المسائية في الملعب، وركز فيها الكرواتي سلافن بيليتش على الجوانب الفنية؛ إذ قسَّم المدير الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وأجرى مناورة طبَّق خلالها تدريبات تكتيكية في الجانبين الهجومي والدفاعي.