الفتح يواصل تحضيراته على فترتَيْن في معسكر النمسا

واصل الفريق الأول لكرة لقدم بنادي الفتح اليوم الجمعة برنامجه التدريبي خلال معسكره الخارجي الذي يقيمه في مدينة هاجنبرج بالنمسا، بقيادة المدير الفني الجديد الكرواتي سلافن بيليتش، استعدادًا للموسم الرياضي 2023 - 2024.
وجاءت تدريبات اليوم الخامس على فترتَيْن، صباحية ومسائية. وخُصصت الفترة الأولى التي أُقيمت في صالة الجيم للجوانب اللياقية من خلال تدريبات خاصة، فيما كانت الفترة المسائية في الملعب، وركز فيها الكرواتي سلافن بيليتش على الجوانب الفنية؛ إذ قسَّم المدير الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وأجرى مناورة طبَّق خلالها تدريبات تكتيكية في الجانبين الهجومي والدفاعي.
ولم يشارك في التدريبات الثنائي توفيق بوحيمد وحسن المحمد صالح؛ لشعورهما ببعض الآلام، فيما واصل سالم النجدي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.