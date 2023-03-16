في انطلاقة مرحلة ذهاب الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية.. 5 انتصارات وتعادل

وفي المباراة الثانية حقَّق الهلال السوداني فوزًا بثلاثية دون ردّ على المنامة البحريني، وسجّل له كل من: فابريس نغوما، وماكابي ليليبو، ومحمد عبدالرحمن، بينما يلتقي الفريقان مجددًا في لقاء الإياب في الـ10 من الشهر القادم، على استاد خليفة في المنامة.