"ماسكيرانو": أوقات رائعة بانتظار المشجعين واللاعبين خلال كأس العالم قطر 2022

وتحدّث النجم الأرجنتيني عن توقيت استضافة البطولة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، والأثر الإيجابي لذلك على أداء اللاعبين في المباريات، وقال لموقع قطر2022 : "سيشارك اللاعبون في البطولة وهم في كامل لياقتهم البدنية، حيث ستقام المنافسات في منتصف الموسم الكروي في الدوريات الأوروبية الكبرى، لذلك سنشاهد اللاعبين بمستوى متميز من الطاقة والحيوية، مقارنة بالنسخ السابقة من البطولة، التي كانت تقام مبارياتها في يونيو ويوليو، بعد نهاية موسم كروي طويل ومرهق للاعبين، ونتطلع إلى أن يقدم اللاعبون أعلى مستويات الأداء، الأمر الذي من شأنه تحفيز الجماهير وتعزيز حماسهم خلال المنافسات".