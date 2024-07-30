أولمبياد باريس.. المغرب تحجز مقعدًا في ربع النهائي على حساب العراق

بلغ منتخبُ المغرب الدورَ ربع النهائي بفوزه الكبير على نظيره العراقي بثلاثة أهداف نظيفة، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب أليانز ريفييرا في نيس، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.