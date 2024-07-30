أولمبياد باريس.. المغرب تحجز مقعدًا في ربع النهائي على حساب العراق

بلغ منتخبُ المغرب الدورَ ربع النهائي بفوزه الكبير على نظيره العراقي بثلاثة أهداف نظيفة، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب أليانز ريفييرا في نيس، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.
منح المهاجمُ "ريتشاردسون" التقدمَ للمنتخب المغربي من ضربة رأس متقنة بعد عرضية جميلة من أشرف حكيمي، وذلك في الدقيقة 17، وضاعف سفيان رحيمي النتيجة بتسجيله الهدفَ الثاني للمغرب بعد أن استغلّ كرة مرتدّة من دفاع العراق ليتابع الكرة داخل المرمى في الدقيقة 28.
وبذلك يكون قد سجل المهاجم القناص سفيان رحيمي في ثالث مباراة على التوالي ليعزز رصيده التهديفي في الأولمبياد بـ4 أهداف.
وعزّز النجمُ عبد الصمد الزلزولي من تقدم المغرب بتصويبة رائعة أسكن من خلالها الكرة في الزاوية البعيدة للحارس العراقي، مسجلًا الهدفَ الثالث للمغرب في الدقيقة 35، وبثلاثة أهداف دون ردّ انتهى الشوط الأول.
رفع منتخب المغرب رصيده إلى 6 نقاط، فيما توقف رصيد العراق عند 3 نقاط.