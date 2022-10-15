"سماش" يسيطر على منافسات الأفراد والفِرق في ثاني أيام ليف جولف إنفايتيشونال جدة

وقال أويهلين الذي سجل ضربة إيجل في آخر حفرة مع ختام منافسات اليوم الثاني: "هذه ستكون ثالث مرة بالنسبة لي في المجموعة الأخيرة ضمن بطولات ليف قولف؛ لذلك أحاول أن أعتاد على هذا الأمر، وأن أضع نفسي في موقف مناسب لتحقيق الانتصار. ويقف إلى جانبي لاعب عالمي، وأحد أفضل اللاعبين هنا، ويتبعني في الترتيب مباشرة؛ وهو ما يجعل الأمر ممتعًا".