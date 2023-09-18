بالفيديو.. طفل إيراني يبكي بسبب منعه من رؤية "رونالدو" وآخر يبكي بعد رؤيته

كما تجمّع منذ الصباح الكثير من الأطفال الإيرانيين أمام المطار هناك بقمصان النصر عليها اسم رونالدو، كما بكى أحد الأطفال لأنه لم يُسمح له بدخول فندق إقامة ‎النصر لاستقبال نجمه البرتغالي.