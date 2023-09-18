بالفيديو.. طفل إيراني يبكي بسبب منعه من رؤية "رونالدو" وآخر يبكي بعد رؤيته

استقبلت منذ قليل أعداد كبيرة من الجماهير الإيرانية، بعثة نادي النصر بقيادة رونالدو، حيث عبرت عن حبها الشديد للنجم البرتغالي.
ويستعد لاعبو النصر لمواجهة برسبوليس الإيراني غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.
وقام عدد من مسؤولي نادي بيرسبوليس بتقديم هدية ثمينة للأسطورة رونالدو، عبارة عن سجاد إیراني فاخر تقديراً لمحبتهم له.
كما تجمّع منذ الصباح الكثير من الأطفال الإيرانيين أمام المطار هناك بقمصان النصر عليها اسم رونالدو، كما بكى أحد الأطفال لأنه لم يُسمح له بدخول فندق إقامة النصر لاستقبال نجمه البرتغالي.
كما ظهر خلال فيديو تم تداوله عبر منصة "أكس" لمشجع إيراني يبكي بعد رؤية النجم كريستيانو رونالدو عند استقباله فى المطار.