"حمدالله" يقود الاتحاد لتجاوُز محطة الرياض

قاد مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم "عبد الرزاق حمدالله" فريقه لتجاوُز عقبة ضيفه الرياض بنتيجة 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة في ختام الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الأرجنتيني "نازارنيو أراسا".
الشوط الأول انتهى بتقدُّم الاتحاد بهدف دون مقابل، أحرزه هداف الفريق "عبدالرزاق حمدالله" في الدقيقة الـ12 بعد ضغط اتحادي متواصل على مرمى حارس الرياض "مارتن كمبانيا".
وتصدى "كمبانيا" لتسديدتَي "حمدالله" و"كريم بنزيما" تباعًا (د23، د33).
وفي الشوط الثاني أخرج مدرب الاتحاد "جاياردو" الثنائي "بنزيما" و"رومارينهو" في الدقيقة الـ70.
وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلاً من الضائع 90+7 قضي "حمدالله" على آمال الرياض في العودة للمباراة بهدف ثانٍ من منتصف الملعب بعد خروج الحارس عن مرماه.
وبتلك النتيجة بلغ الاتحاد النقطة الـ34 في المركز الخامس، وبقي الرياض في المركز الـ15.