"حمدالله" يقود الاتحاد لتجاوُز محطة الرياض

قاد مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم "عبد الرزاق حمدالله" فريقه لتجاوُز عقبة ضيفه الرياض بنتيجة 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة في ختام الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الأرجنتيني "نازارنيو أراسا".