في افتتاح الجولة الـ 13 من دوري روشن: في الوقت القاتل.. ضمك يفرض التعادل أمام الأهلي

وسط أجواء ماطرة، لحق فريق ضمك الأول لكرة القدم بالتعادل أمام ضيفه الأهلي 2/2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الأرجنتيني "ليناردو راي".