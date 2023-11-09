في افتتاح الجولة الـ 13 من دوري روشن: في الوقت القاتل.. ضمك يفرض التعادل أمام الأهلي

وسط أجواء ماطرة، لحق فريق ضمك الأول لكرة القدم بالتعادل أمام ضيفه الأهلي 2/2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في افتتاح الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الأرجنتيني "ليناردو راي".
الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدفين دون مقابل، حيث بادر مدافع الأهلي عبد الباسط هندي بالتسجيل برأسية رائعة عند الدقيقة العاشرة، بعد استثماره لركلة الزاوية من زميله "رياض محرز".
وأضاف البديل سميحان النابت الهدف الثاني للضيوف في مرمى ضمك في الدقيقة 44 بعد فاصل مراوغة ولا أجمل من "محرز".
وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 73 قلص قائد ضمك فاروق شافعي النتيجة بهدف أول لفريقه، بعد كرة وصلته من زميله عبد الرحمن العبيد.
وفي الوقت بدل الضائع لحق ضمك بالتعادل الإيجابي بهدف ثان عن طريق "نيكولاي ستانشو" في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 1+90.
بتلك النتيجة قفز الأهلي للمركز الثالث برصيد 26 نقطة، وبلغ ضمك النقطة 15، في المركز التاسع.