على ذمة "Dailymail": مشروع ضخم لـ"النصر" باستهداف "رونالدو" و"سيرخيو راموس"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي النصر السعودي تحاول جاهدة ضم اللاعب الإسباني سيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الحالي.
وقالت تلك التقارير إن رونالدو يحاول إقناع صديقه بالانضمام للنادي السعودي في الفترة القادمة صمن مشروع ضخم للنادي.
كما كشفت الصحيفة ذاتها عن اهتمام النادي أيضاً بضم لاعب تشيلسي نجولو كانتي الذي أبدى موافقته على اللعب للعالمي.
وذكر الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز الذي يعمل في صحيفة ماركا، وكان له السبق في مفاوضات النصر مع رونالدو أن النادي يستهدف ضم راموس في الصيف المقبل.