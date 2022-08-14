كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية ينطلق ضمن فعاليات موسم الجيمرز

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن انطلاق بطولة كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية والتي ستشارك فيها جميع الأندية الحكومية التابعة لوزارة الرياضة، ويأتي الكأس من إستراتيجية وزارة الرياضة لدعم الأندية السعودية الحكومية التي أعلن عنها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وستُقام مجريات البطولة في منطقة ڤوڤ للبطولات المجتمعية ضمن موسم الجيمرز - الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية في العالم - في بوليفارد رياض سيتي، ويضم الكأس خمس بطولات رياضات إلكترونية وهي: Tekken 7 و Guilty Gear و Street Fighter V و Dota 2، وبطولة Gran Turismo Sport والتي ستُقام في منطقة أرامكو لمحاكات السباقات.
كما قد انطلقت اليوم البطولة الأولى والمقامة للعبة Tekken 7 وسيتنافس فيها 41 ناديًا وهم:
الهلال، الاتحاد، الشباب، النصر، الأهلي، الشعلة، النهضة، الفتح، سدير، ضمك، القارة، البدائع، قلوة، أحد، العدالة، أبها، الخليج، العروبة، الرياض، نجران، الذهب، الروضة، حبونا، الفرع، مضر، العمران، الترجي، التعاون، الأخدود، الجندل، الخلود، الشرق، التهامي، حراء، طبرجل، النور، القلعة، الجزيرة، الصفا، الدرعية، التقدم.
وعلّق الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، تركي بن مشاري الفوزان: "كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية سيكون بمثابة المنصة التي ستمكننا من إيجاد مواهب الرياضات الإلكترونية الذين نسعى في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية دومًا للبحث عنهم وتطويرهم وتمكينهم، كما أننا نسعد بشراكة الأندية الحكومية مع أندية الرياضات الإلكترونية الخاصة وهذا ينبئ بمستقبل باهر للرياضات الإلكترونية في المملكة."
ويستمر كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية في الفترة ما بين 14 وحتى 27 من شهر أغسطس الحالي وبإمكانكم متابعة المباريات بشكل مباشر على قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي.