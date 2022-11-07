الأخضر السعودي للريشة الطائرة يتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا

وفي الفردي، خاض لاعب المنتخب عبد العزيز المقهوي مباراة نصف النهائي أمام لاعب المنتخب السوري، حيث انتهت المباراة بفوز نظيره السوري بنتيجة 2/0, وخسر زميله فهد المالكي أمام نظيره السوري بنصف النهائي بنتيجة 2/0، وفي الدور ذاته خسر لاعب المنتخب يزن صائغ مباراته أمام نظيره الأردني بنتيجة 2/1.