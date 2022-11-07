الأخضر السعودي للريشة الطائرة يتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا

تأهل لاعبا المنتخب السعودي للريشة الطائرة لفئة الناشئين والشباب تحت 17 عاماً فهد المالكي ويزن صائغ لنهائي منافسات الزوجي من بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة التي ستلعب مساء الغد بعد تغلبهما على نظيريهما لاعبي المنتخب الكويتي خلال الدور نصف النهائي للبطولة بنتيجة 2/0.
وفي الفردي، خاض لاعب المنتخب عبد العزيز المقهوي مباراة نصف النهائي أمام لاعب المنتخب السوري، حيث انتهت المباراة بفوز نظيره السوري بنتيجة 2/0, وخسر زميله فهد المالكي أمام نظيره السوري بنصف النهائي بنتيجة 2/0، وفي الدور ذاته خسر لاعب المنتخب يزن صائغ مباراته أمام نظيره الأردني بنتيجة 2/1.