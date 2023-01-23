صحيفة "إنجليزية": لاعب النصر "رونالدو" يبحث عن طاه براتب كبير

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية عن الصعوبة التي يواجهها لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ حضوره للفريق السعودي.
وتحدثت صحيفة Daily post” "عن أن اللاعب البرتغالي يبحث عن طاه متمكن ومتمرس لتلبية احتياجات الأسرة في الطعام.
وقالت الصحيفة إن مطالب اللاعب في الطعام هي أطباق الأسماك والمأكولات البحرية والسوشي.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يأمل أن يكون الشيف قادرًا على إعداد البيتزا ويجب أن يكون متمرسًا في عملها لأنه يستمتع بها مرة واحدة في الأسبوع.
وذكرت الصحيفة عن الراتب المرصود للطاهي حيث قالت إنه سيحصل على ما يصل إلى 5500 دولار شهريًا ، بالإضافة إلى التمتع بإقامة مجانية وطعام.