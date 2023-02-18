دوري روشن السعودي.. الفتح يزيد من متاعب الباطن

واصلَ فريق الفتح الأول لكرة القدم، نتائجه الإيجابية بعدما حقق فوزًا مستحقًّا على مضيفه الباطن بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.