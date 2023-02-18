دوري روشن السعودي.. الفتح يزيد من متاعب الباطن

واصلَ فريق الفتح الأول لكرة القدم، نتائجه الإيجابية بعدما حقق فوزًا مستحقًّا على مضيفه الباطن بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
افتتح المغربي مروان سعدان أهداف المباراة قبل دقيقتين على انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول من علامة الجزاء احتسبها الحكم محمد الحربي نتيجة لمس الكرة يد المدافع الفرنسي تيبولت بيري.
وعزز الإسباني كريستيان تيو تقدم الفتح بتسجيله الهدف الثاني من تصويبة جميلة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس الأوروغوياني مارتن كومبانيا من التصدي لها، لتسكن الشباك عند الدقيقة 68 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 28 نقطة عزز بها مركزه السادس؛ بينما بقي رصيد الباطن عند 3 نقاط بالمركز السادس عشر والأخير.