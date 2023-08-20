خلال الفترة من 3 - 17 سبتمبر 2023.. الرياض تواصل استعدادَها لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد اختار 60 حكمًا من أفضل حكام اللعبة على مستوى العالم لإدارة منافسات البطولة، التي سيشارك فيها أكثر من 2500 رياضي ورياضية من 170 دولة في العالم.