عبر بوابة الهلال.. سيدات الشباب أبطالًا لبطولة اتحاد كرة القدم

بعد احتلاله صدارة المجموعة الأولى دون هزيمة مع تسعة انتصارات من 10 و28 نقطة من 30 نقطة محتملة؛ تأهّل الشباب إلى مراحل خروج المغلوب، بفوزه على جدة وشعلة الشرق في طريقه إلى النهائي؛ حيث ضمن هدف ديم سعود الفوز.