عبر بوابة الهلال.. سيدات الشباب أبطالًا لبطولة اتحاد كرة القدم

توّج الشباب بطلًا للبطولة الافتتاحية للاتحاد السعودي لكرة القدم للسيدات تحت 17 سنة، بعد نهائي لا يُنسى على ملعب أكاديمية نون في جدة ليحقق الفوز، بالفوز "1-0" على الهلال.
بدأ الطريق نحو مجد بطولة اتحاد جنوب آسيا للسيدات تحت 17 سنة، في نوفمبر، بالنسبة للشباب في مراحل المجموعات؛ حيث بدأ 18 فريقًا من الدوري الممتاز للسيدات ودوري الدرجة الأولى ومراكز التدريب الإقليمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ حملاتهم عبر أربع مجموعات على شكل دوري.
بعد احتلاله صدارة المجموعة الأولى دون هزيمة مع تسعة انتصارات من 10 و28 نقطة من 30 نقطة محتملة؛ تأهّل الشباب إلى مراحل خروج المغلوب، بفوزه على جدة وشعلة الشرق في طريقه إلى النهائي؛ حيث ضمن هدف ديم سعود الفوز.
طوال البطولة ظهرت المواهب الرائعة والإمكانات الوفيرة للاعبات كرة القدم الشابات في المملكة بشكل كامل؛ مما يوضح التطور السريع الذي شهدته كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية مؤخرًا.
على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، أبهرت اللاعبات والفرق التي قدمت عروضها الجماهير بمهاراتهم وروح الفريق وشغفهم بالرياضة؛ مما أظهر التميز الحالي في كرة القدم للسيدات.
وحضر المباراةَ النهائية كلٌّ من: أضواء العريفي مساعد وزير الرياضة للشؤون الرياضية، ولمياء باهيان نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعلياء الرشيد رئيس قسم كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.