القادم من الفتح وحتى 2029.. النصر يظفر بخدمات "النجدي"

أنهى نادي النصر، اليوم الخميس، صفقة التعاقد مع سالم النجدي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2029، قادماً من الفتح.
وجاء في حساب النصر الرسمي على منصة «إكس» تكفل إبراهيم المهيدب، رئيس النادي، بقيمة الصفقة، فيما تمت مراسم التوقيع مع اللاعب بحضور الإسباني فيرناردو هيرو المدير الرياضي للنادي العاصمي.
وبثّ الفتح في حسابه الرسمي على منصة «إكس» مقطع فيديو مدته أقل من دقيقتين، تحدث خلاله النجدي عن مسيرته مع النادي الشرقي وتدرجه في الفئات السنية حتى وصوله إلى الفريق الأول، وقدم شكره للجماهير الفتحاوية على دعمها المتواصل له.