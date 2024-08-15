القادم من الفتح وحتى 2029.. النصر يظفر بخدمات "النجدي"

وبثّ الفتح في حسابه الرسمي على منصة «إكس» مقطع فيديو مدته أقل من دقيقتين، تحدث خلاله النجدي عن مسيرته مع النادي الشرقي وتدرجه في الفئات السنية حتى وصوله إلى الفريق الأول، وقدم شكره للجماهير الفتحاوية على دعمها المتواصل له.