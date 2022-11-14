تاليسكا وجوانكا الأكثر تسجيلاً في دوري روشن من خارج منطقة الجزاء

كشف الحساب الرسمى لدوري روشن السعودي للمحترفين ،عن أكثر 3 لاعبين تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء وذلك في آخر 5 مواسم من الدوري .
وجاء في المقدمة البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف خارج منطقة الجزاء .
واحتل المركز الثاني بالتساوي مع تاليسكا كريستيان جوانكا لاعب نادي الشباب، الذي سجل أيضاً 8 من منطقة خارج الجزاء .
بينما جاء ثالثاً المغربي جلال داوودي لاعب نادي الرائد سابقاً، والوداد المغربي الذي سجل 6 أهداف .
ويتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 8 جولات، نادي الشباب برصيد 22 نقطة، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، يليهما الهلال بـ17 نقطة ليأتي في المركز الرابع .