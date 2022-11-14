رياضة

تاليسكا وجوانكا الأكثر تسجيلاً في دوري روشن من خارج منطقة الجزاء

تاليسكا وجوانكا الأكثر تسجيلاً في دوري روشن من خارج منطقة الجزاء
محمد السيد
محمد السيد

كشف الحساب الرسمى لدوري روشن السعودي للمحترفين ،عن أكثر 3 لاعبين تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء وذلك في آخر 5 مواسم من الدوري .

وجاء في المقدمة البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف خارج منطقة الجزاء .

واحتل المركز الثاني بالتساوي مع تاليسكا كريستيان جوانكا لاعب نادي الشباب، الذي سجل أيضاً 8 من منطقة خارج الجزاء .

بينما جاء ثالثاً المغربي جلال داوودي لاعب نادي الرائد سابقاً، والوداد المغربي الذي سجل 6 أهداف .

ويتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 8 جولات، نادي الشباب برصيد 22 نقطة، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، يليهما الهلال بـ17 نقطة ليأتي في المركز الرابع .

دوري روشن السعودي للمحترفين

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