6 مدربين قادوا أكثر من 100 مباراة في دوري المحترفين

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي أن ستة مدربين وصلوا إلى مائة مباراة فأكثر في بطولة الدوري منذ انطلاقته موسم 2008/2009م.
ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن "أنفوجرافيك" للمدربين الستة أرفقها بعبارة "6 مدربين قادوا +100 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين".
وبحسب رابطة دوري المحترفين يعد المدربان البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب التعاون والفيصلي والشباب والهلال سابقًا والتشيلي لويس سييرا المدير الفني لنادي الوحدة حاليًا والاتحاد والطائي سابقًا الوحيدان في القائمة اللذان مازالا على رأس عملهما كمدربين في دورينا.
وضمت القائمة أيضًا كلاً من التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح والأهلي سابقًا، ومواطنه جلال القادري، والبرازيلي بريكليس شاموسكا، والألباني بيسينك هاسي، والبرتغالي جوزيه غوميز.
ويعد التونسي فتحي الجبال أكثر المدربين في تاريخ دوري المحترفين قيادة للمباريات بـ 235 مباراة، يليه البرازيلي شاموسكا بـ133 مباراة، ثم يأتي التونسي جلال القادري بـ115 مباراة، ثم بيسنيك هاسي بـ 113 مباراة، يليه البرتغالي جوزيه غوميز بـ107 مباراة، وأخيرًا حل سييرا في المركز السادس والأخير بالقائمة بـ103 مباريات.