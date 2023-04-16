6 مدربين قادوا أكثر من 100 مباراة في دوري المحترفين

ويعد التونسي فتحي الجبال أكثر المدربين في تاريخ دوري المحترفين قيادة للمباريات بـ 235 مباراة، يليه البرازيلي شاموسكا بـ133 مباراة، ثم يأتي التونسي جلال القادري بـ115 مباراة، ثم بيسنيك هاسي بـ 113 مباراة، يليه البرتغالي جوزيه غوميز بـ107 مباراة، وأخيرًا حل سييرا في المركز السادس والأخير بالقائمة بـ103 مباريات.