تركيا تجهز الأهلي لدوري "يلو"

أعلن الأهلي، مساء اليوم الأحد، عن البرنامج الإعدادي للفريق الكروي الأول، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2022 / 2023، من دوري الدرجة الأولى "دوري يلو".
وكان الأهلي قد أنهى دوري المحترفين بالموسم الماضي، في المركز قبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط لدوري "يلو" للدرجة الأولى، للمرة الأولى في تاريخه.
وكشفت إدارة النادي أن عودة اللاعبين للانتظام في التدريبات، ستكون ابتداءً من غدٍ الاثنين، سيجري اللاعبون قبلها الفحوص الطبية، على أن تغادر البعثة الفريق إلى معسكر إعدادي خارجي في تركيا، يوم 22 من الشهر الجاري.
وأوضحت أن المعسكر الخارجي سيمتد في تركيا، حتى 9 أغسطس المقبل، وتتخلله 4 مباريات ودية، فيما سيعود الفريق بعدها إلى جدة، وذلك يوم 10 أغسطس المقبل، لاستكمال استعداداته لمنافسات دوري يلو للدرجة الأولى.