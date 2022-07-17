تركيا تجهز الأهلي لدوري "يلو"

وكشفت إدارة النادي أن عودة اللاعبين للانتظام في التدريبات، ستكون ابتداءً من غدٍ الاثنين، سيجري اللاعبون قبلها الفحوص الطبية، على أن تغادر البعثة الفريق إلى معسكر إعدادي خارجي في تركيا، يوم 22 من الشهر الجاري.