صحيفة إسبانية: "أمير قطر" يتدخل في ملف تجديد ميسي مع باريس سان جيرمان

وأضافت الصحيفة، أن لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان عقد جلسة مع خورخي ميسي؛ والد اللاعب، وقدّم له عرضاً، إلا إنه لم ينل استحسان ميسي؛ لعدم وضوح المشروع الرياضي للنادي، إضافة إلى عدم تلقيه ضمانات كافية بوصول تدعيمات جديدة للفريق بهدف الفوز بالبطولات مع باريس واعتلاء القمة سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.