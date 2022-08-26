"الاتحاد" يعبر "العدالة" بثلاثية نظيفة.. ويحصد أول ثلاث نقاط

عبر نادي الاتحاد محطة العدالة بفوز كبير، وذلك في افتتاحية مباريات الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين، التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتحاد بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري، واستضافها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
أهداف الاتحاد سجلها كل من أحمد شراحيلي في الدقيقة الـ15، وهارون كمارا في الدقيقة الـ90، وحمدان الشمراني في الدقيقة الـ95.
وبهذه النتيجة ارتقى الاتحاد إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما بقي رصيد العدالة دون أي نقاط بالمركز السادس عشر (الأخير).