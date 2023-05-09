"الربيعي" خرج بالبطاقة الحمراء.. العربي يهدي الأهلي "الورد" وهدفين

احتفلت جماهير النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، بعودة الفريق الكروي الأول لدوري روشن السعودي، من مدرجات ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، حيث حضرت بالورود للملعب، في لقاء فريقها أمام العربي الذي خسره 1/2 ، في الجولة 31 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بقيادة الحكم محمد أبو شقارة.