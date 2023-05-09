"الربيعي" خرج بالبطاقة الحمراء.. العربي يهدي الأهلي "الورد" وهدفين

احتفلت جماهير النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، بعودة الفريق الكروي الأول لدوري روشن السعودي، من مدرجات ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، حيث حضرت بالورود للملعب، في لقاء فريقها أمام العربي الذي خسره 1/2 ، في الجولة 31 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بقيادة الحكم محمد أبو شقارة.
كما شهد اللقاء تقديم لاعبي العربي الورود للأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين بالنادي الأهلي قبل إطلاق صافرة البداية بمناسبة عودة الأخضر لدوري روشن.
الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله، حيث كان الأهلي البادئ في التسجيل عن طريق "مودو بارو" عند الدقيقة 21 وعدل النتيجة للعربي "فيوكس أبلاي" من ركلة جزاء عند الدقيقة 42.
وخرج حارس الأهلي محمد الربيعي بالبطاقة الحمراء، ليكمل الأخضر اللقاء بعشرة لاعبين.
وفي الشوط الثاني أضاف العربي هدف التعزيز الثاني عن طريق اللاعب وسام وهيب.
بتلك النتيجة بقي الأهلي في الصدارة برصيد 65 نقطة.