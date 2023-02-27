أجمل 3 أهداف بالجولة الـ18 من منافسات دوري روشن للمحترفين.. "رونالدو" في المقدمة

واختارت اللجنة الفنية أحد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام ضمك، وكان "رونالدو" قد سجل 3 أهداف خلال المباراة قاد بها فريقه للفوز على ضمك، واستعادة الصدارة.