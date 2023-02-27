أجمل 3 أهداف بالجولة الـ18 من منافسات دوري روشن للمحترفين.. "رونالدو" في المقدمة

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عبر "تويتر"، عن أجمل 3 أهداف بالجولة الـ18 من منافسات الدوري، بحسب اختيارات الفريق الفني للرابطة.
واختارت اللجنة الفنية أحد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام ضمك، وكان "رونالدو" قد سجل 3 أهداف خلال المباراة قاد بها فريقه للفوز على ضمك، واستعادة الصدارة.
ووقع اختيارها أيضًا على الهدف الذي سجّله المقدوني ألكسندر ترايكوفسكي لاعب الفيحاء أمام التعاون، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بنتيجة (1/1).
وينافس أيضًا على أفضل هدف بالجولة الـ18، هدف الأوروغوياني رينزو لوبيز لاعب نادي الباطن، في شباك الاتفاق، ليقود فريقه لتحقيق أول فوز خلال الموسم الرياضي الحالي.