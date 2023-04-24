رونالدو يقود هجوم النصر في مواجهة الوحدة بكأس الملك

أعلن الكرواتي دينكو إيليتشيتش المدرب المؤقت لنادي النصر عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مواجهة الوحدة في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/2023م.
ويتقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهداف الفريق أندرسون تاليسكا قائمة النصر في مباراة الليلة فيما شهدت غياب المدافع عبدالإله الغمري للإصابة.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي : نواف العقيدي (حراسة المرمى)، سلطان الغنام، ألفارو،علي لاجامي، جيسلان، كونان، عبدالله الخيبري، علي الحسن، لويز غوستافو، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.
أما خيارات مدرب الوحدة خوسيه لويس سييرا لمواجهة النصر فقد ضمت كلاً من: منير محمدي (حراسة المرمى)، أوسكار دوارتي، عبدالله الحافظ، عبد الإله بخاري، أمير كردي، وليد باخشوين، فيصل فجر، علاء حجي، عبدالكريم بودا، أنسيلمو، بوغيل.