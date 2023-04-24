رونالدو يقود هجوم النصر في مواجهة الوحدة بكأس الملك

وجاءت التشكيلة على النحو التالي : نواف العقيدي (حراسة المرمى)، سلطان الغنام، ألفارو،علي لاجامي، جيسلان، كونان، عبدالله الخيبري، علي الحسن، لويز غوستافو، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.