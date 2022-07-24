بعثة الفتح تصل إلى سلوفينيا لبدء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للموسم الجديد

وصلت قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، إلى دولة سلوفينيا لبدء المرحلة الأولى، من البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي 2023-2022، والتي حُدد لها مدينة غورونيسكا.
واعتمد الجهاز الفني بقيادة دونيس برنامج المعسكر حيث سيخوض الفريق أربع مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي الذي يستمر 24 يوماً، ستكون المباراة الأولى أمام إن كيه رادوملي السلوفيني في 2 أغسطس والثانية أمام النصر الإماراتي يوم 5 أغسطس والثالثة أمام إن كيه برافو السلوفيني يوم 10 أغسطس وتختتم سلسلة المباريات الودية أمام شاختار دونيسك الأوكراني يوم 15 أغسطس.
وضمت البعثة كلاً من: زياد الجري ونواف البوشل وفهد الحربي ومراد باتنا وعثمان العثمان ومحمد الفهيد وحسن المحمد صالح ومروان سعدان وحسن الحبيب وعبدالله اليوسف وعمار الدحيم وتوفيق بوحيمد وسفيان بن دبكة وعلي الشهيب وسطام السبيعي وعلي الجاسم وقاسم لاجامي وكريستيان كويفا وأيمن خليف وبيتروس وعلي الزبيدي وجاكوب ونوح الموسى وحسين المقهوي ومصطفى ملائكة وفران فليث، فيما سيلتحق ببعثة الفريق الثنائي ماجد كنبه بعد تعافيه من فيروس كورونا وفراس البريكان بعد أن أجرى عملية جراحية بالأنف.
من جهته أكمل الجهاز الإداري للفريق وسط متابعة دقيقة من إدارة النادي، كافة الإجراءات الخاصة بالمعسكر، حيث تمت جميع الترتيبات وستحل البعثة في فندق ايليجنس كراني.
وجاء اختيار غورورنيسكا لاستضافة معسكر النموذجي لما تتميز به من مقومات كبيرة تجعلها مكاناً تقصده العديد من الفرق خلال فترة الإعداد وهي أحد أجمل المدن السلوفينية.
يذكر أن الجهاز الفني قسم البرنامج الإعدادي للفريق إلى مرحلتين، الأولى معسكر سلوفينيا خلال الفترة من 24 يوليو الجاري إلى 16 أغسطس المقبل، فيما ستكون المرحلة الثانية في الأحساء لإكمال البرنامج التدريبي قبل خوض أولى مباريات الفريق في الموسم الرياضي الجديد.