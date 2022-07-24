بعثة الفتح تصل إلى سلوفينيا لبدء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للموسم الجديد

واعتمد الجهاز الفني بقيادة دونيس برنامج المعسكر حيث سيخوض الفريق أربع مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي الذي يستمر 24 يوماً، ستكون المباراة الأولى أمام إن كيه رادوملي السلوفيني في 2 أغسطس والثانية أمام النصر الإماراتي يوم 5 أغسطس والثالثة أمام إن كيه برافو السلوفيني يوم 10 أغسطس وتختتم سلسلة المباريات الودية أمام شاختار دونيسك الأوكراني يوم 15 أغسطس.