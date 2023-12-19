28 ميدالية "20 ذهبية و8 فضيات" .. حصيلة الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص

حقق الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص 28 ميدالية "20 ذهبية و8 فضيات", خلال مشاركته في البطولة الآسيوية الكلاسيكية للقوة البدنية التي استضافتها مدينة جوهور بارو الماليزية خلال الفترة من 15 حتى 18 ديسمبر الجاري.