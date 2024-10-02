الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكشف عن المرشحين للجوائز السنوية 2023

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قوائم المرشحين للفوز بالجوائز السنوية 2023، التي سيتم خلالها تتويج أفضل نجوم القارة، الذين يتصدّرهم الفائزان بجائزتَي أفضل لاعب في آسيا، وأفضل لاعبة في آسيا، يوم 29 أكتوبر، عندما تقام النسخة الـ 28 من جوائز الاتحاد الآسيوي السنوية في كوريا الجنوبية.
يتنافس في الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مجموعة من النجوم، وهم: الأردني يزن النعيمات؛ والكوري الجنوبي سيول يونج-وو؛ والقطري أكرم عفيف.
وبالنسبة لجائزة أفضل لاعبة آسيوية ستتنافس الأسترالية كورتني فاين؛ واليابانية كيكو سيكي وكيم هي-ري؛ من كوريا الجنوبية، للفوز بالجائزة، فيما يتنافس في جائزة أفضل لاعب محترف خارج القارة (رجال) الإيراني مهدي تاريمي؛ والأردني موسى التعمري؛ والكوري الجنوبي سون هيونج-مين؛ وبالنسبة للسيدات كل من: الأسترالية إيلي كاربنتر؛ واليابانية يوي هاسيجاوا؛ ويتنافس في جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات الإيراني سعيد أحمد عباسي؛ والطاجيكستاني فايز علي سردوروف؛ والأوزبكي ديلشود رحمتوف.
كما يتنافس في جائزة أفضل مدرب في آسيا الأسترالي جراهام آرنولد؛ والياباني جو أويوا؛ والكوري الجنوبي هوانج سون-هونج؛ وتتنافس في جائزة أفضل مدربة في آسيا الأسترالية ليا بلايني؛ واليابانية تومومي مياموتو؛ والكورية الجنوبية بارك يون-جونج؛ فيما يتنافس في جائزة أفضل لاعب شاب الياباني جاكو نواتا؛ والكوري الجنوبي باي جون-هو؛ والأوزبكي عباسبيك فايزولاييف؛ ويتنافس في الجائزة الخاصة للحكام العُماني تركي الصالحي؛ والياباني يويتشي هاتانو؛ والإماراتي إبراهيم يوسف الرئيسي.
ومن بين الجوائز الرياضية الأخرى جائزة أفضل لاعبة شابة وجائزة أفضل اتحاد وطني في آسيا في ثلاث فئات، وهي: الماسية، والذهبية، والياقوتية، إضافة إلى جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين في الفئات: الذهبية، والفضية، والبرونزية.