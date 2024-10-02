الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكشف عن المرشحين للجوائز السنوية 2023

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قوائم المرشحين للفوز بالجوائز السنوية 2023، التي سيتم خلالها تتويج أفضل نجوم القارة، الذين يتصدّرهم الفائزان بجائزتَي أفضل لاعب في آسيا، وأفضل لاعبة في آسيا، يوم 29 أكتوبر، عندما تقام النسخة الـ 28 من جوائز الاتحاد الآسيوي السنوية في كوريا الجنوبية.