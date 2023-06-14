منتخبا المغرب والكويت يتأهلان إلى المباراة النهائية في النسخة السابعة

وفي المباراة الثانية، سجل أهداف منتخب الكويت كل من ‏عبداللطيف العباسي وناصر العلبان وبدر المنصور، بينما جاءت ثنائية منتخب الجزائر عن طريق أمين بن شريف وعز الدين تكجراد، فيما حصل ناصر العلبان لاعب المنتخب الكويتي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.