النمسا تجهز الشباب لانطلاق الموسم الجديد

وسيخوض الفريق خلال معسكره الخارجي 4 مباريات ودية لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد حيث من المتوقع أنه سيتم ذلك لاحقاً عندما يستقر الجهاز الفني على الفريق.