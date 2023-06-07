رياضة

النمسا تجهز الشباب لانطلاق الموسم الجديد

فريق نادي الشباب
فريق نادي الشباب
سبق
سبق

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عن إقامة الفريق الكروي الأول معسكراً خارجياً في جمهورية النمسا استعداداً لمنافسات الموسم الجديد 2023/2024.

وذكرت إدارة النادي أن مدة المعسكر ستمتد ثلاثة أسابيع حيث ستكون البداية اعتباراً من الـ 29 من شهر يونيو الجاري .

وسيخوض الفريق خلال معسكره الخارجي 4 مباريات ودية لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد حيث من المتوقع أنه سيتم ذلك لاحقاً عندما يستقر الجهاز الفني على الفريق.

يشار أن الشباب أنهى منافسات دوري روشن 2022/2023 في المركز الرابع بـ 56 نقطة جمعها من 17 انتصاراً و 5 تعادلات مقابل 8 هزائم .

النمسا
نادي الشباب
دوري روشن السعودي للمحترفين

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