النمسا تجهز الشباب لانطلاق الموسم الجديد

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عن إقامة الفريق الكروي الأول معسكراً خارجياً في جمهورية النمسا استعداداً لمنافسات الموسم الجديد 2023/2024.
وذكرت إدارة النادي أن مدة المعسكر ستمتد ثلاثة أسابيع حيث ستكون البداية اعتباراً من الـ 29 من شهر يونيو الجاري .
وسيخوض الفريق خلال معسكره الخارجي 4 مباريات ودية لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد حيث من المتوقع أنه سيتم ذلك لاحقاً عندما يستقر الجهاز الفني على الفريق.
يشار أن الشباب أنهى منافسات دوري روشن 2022/2023 في المركز الرابع بـ 56 نقطة جمعها من 17 انتصاراً و 5 تعادلات مقابل 8 هزائم .