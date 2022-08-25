10 معوقات تواجه ملاك الهجن.. و"البيئة" تؤكد العمل على تذليلها قريبًا

وفي ختام اللقاء، وعد مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بتوفير كل الخدمات قريبًا، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات للاستماع إلى المعوقات وتذليلها وتوفير الخدمات الكاملة، لافتًا إلى أن الوزارة تقدّم الكثير من هذه الخدمات في قطاع الخيول وستعمل على موازنة الخدمات بالمثل.