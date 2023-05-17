السعودية تواجه فلسطين.. ومصر أمام موريتانيا.. والإمارات مع عمان.. والمغرب أمام ليبيا في الدور ربع النهائي

أُسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، التي تُقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو الحالي، ويُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بمشاركة 12 منتخباً، بعد 4 مباريات في المجموعتين الثانية والثالثة، وذلك على ملعب كورنيش الحمراء بمدينة جدة.

في المباراة الأولى، فاز منتخب عمان على منتخب قيرغيزستان بنتيجة 14-0، وسجل الأهداف كل من منذر العريمي (هدفان) وسامي البلوشي (4 أهداف) ونوح البطاشي واليقظان الهنداسي (هدفان) وخالد العريمي وعبدالله الصوطي (4 أهداف).

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب المصري بنتيجة 3-2 أمام منتخب فلسطين، وسجل له كل من إسماعيل عبدالقدوس وأحمد سليمان وحسان حسين، بينما جاءت ثنائية منتخب فلسطين عن طريق ثائر أبو عبيدة.

وبتلك النتائج يحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، تليه منتخبات عمان وفلسطين وقيرغيزستان على التوالي.

وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب الإمارات على الكويت بنتيجة 7-4، وسجل له كل من كمال البلوشي (هدفان) وعبدالله البلوشي وعبدالله دهقاني (هدفان) وأحمد بشر وراشد يعقوب، بينما جاءت أهداف منتخب الكويت عن طريق مشعل الشافعي ومحمد حاجية (3 أهداف).

وفي ختام مباريات أمس، فاز منتخب ليبيا بنتيجة 6-5 على منتخب جزر القمر، وسجل له كل من أحمد محمد (هدفان) وعادل الشريف وأحمد الرفيعي (3 أهداف)، بينما جاءت أهداف جزر القمر عن طريق علي موسى وجعفر صالح وأسيني أحمد (هدفان) وشكيرا مويفا.

بتلك النتائج، يتصدر منتخب الإمارات جدول ترتيب المجموعة الثالثة، يليه منتخب ليبيا في المركز الثاني، ثم منتخبا جزر القمر والكويت بالمركزين الثالث والرابع توالياً.

مباريات الدور ربع النهائي

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023 بعد ختام منافسات المجموعات أمس الأربعاء.

وفي ربع النهائي يلتقي منتخب السعودية مع فلسطين، ومصر أمام موريتانيا، والإمارات مع عمان، والمغرب أمام ليبيا، اليوم الخميس.