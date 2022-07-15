"أخضر الشباب" يواجه طاجيكستان وديًّا للمرة الثانية استعدادًا لكأس العرب

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، غدًا السبت، مباراته التجريبية الثانية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والمقام استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل.