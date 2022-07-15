"أخضر الشباب" يواجه طاجيكستان وديًّا للمرة الثانية استعدادًا لكأس العرب

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، غدًا السبت، مباراته التجريبية الثانية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والمقام استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل.
ويستضيف "الأخضر" منتخب طاجيكستان في تمام الخامسة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
على الصعيد الميداني عاود لاعبو المنتخب السعودي مساء اليوم الجمعة، تدريباتهم، بعد المباراة التجريبية الأولى أمس الخميس ضد منتخب طاجيكستان، التي انتهت بفوز "الأخضر" بنتيجة 1-0، وعمد المدير الفني صالح المحمدي خلال الحصة التدريبية، إلى تطبيق اللاعبين لتمارين تكتيكية.
يذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يأتي على رأس المجموعة "الأولى" في بطولة كأس العرب وإلى جانبه منتخبا العراق وموريتانيا.