حماس كبير لانطلاق دور الـ16 في دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل

تعود إثارة كرة القدم الآسيوية لتصل إلى القمة من جديد، ومباشرة في أعقاب ختام كأس آسيا قطر 2023، مع اشتعال التنافس لتحقيق المجد القاري على صعيد الأندية، من خلال تنافس 16 نادياً الأسبوع المقبل في بداية مشوار منافسات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2023-2024.
قبل ذلك كانت منافسات الأدوار الإقصائية من النسخة الحادية والعشرين من أهم بطولات الأندية في قارة آسيا، قد اختتمت في شهر ديسمبر الماضي، والتي شهدت نجاح ثمانية أندية من كل من منطقتي الغرب والشرق في العبور إلى دور الـ16 بطموح المواصلة في سباق العبور إلى النهائي.
ويشهد دور الـ16 وجود ثلاثة أندية تسجل حضورها الأول في الأدوار الإقصائية، وهي الفيحاء السعودي، نافباهور الأوزبكي، وفينتفوريت كوفو الياباني.
في المقابل، يشهد دور الـ16 وجود ستة أندية سبق لها التتويج باللقب، وهي: العين (الإمارات)، الهلال (السعودية)، الاتحاد (السعودية)، جيونبوك هيونداي موتورز (جمهورية كوريا)، بوهانغ ستيلرز (جمهورية كوريا)، أولسان هيونداي (جمهورية كوريا).
تقام أولى مباريات ذهاب دور الـ16 في منطقة الشرق يوم الثلاثاء فبراير، حيث يستضيف شاندونغ تايشان الصيني غريمه كاوازاكي فرونتال الياباني، وذلك على استاد مجمع جينان الأولمبي الرياضي، عند الساعة 6 مساءً.
ستكون المواجهة الثانية في الشرق بين عملاقين من كوريا، حيث يستقبل نادي جيونبوك هيونداي موتورز مواطنه بوهانغ ستيلرز على استاد جيونجو كأس العالم في جيونجو يوم الأربعاء 14 فبراير، مع انطلاق المباراة عند الساعة 7 مساءً.
في المباراة الثالثة لمنطقة الشرق، يسجل نادي بانكوك يونايتد التايلاندي الظهور الثاني في الأدوار الإقصائية، بعدما تصدر ترتيب المجموعة السادسة، وهو سيواجه يوكوهاما مارينوس بطل الدوري الياباني، حيث تقام مباراة الذهاب على استاد ثاماسات في رانغسيت يوم الثلاثاء 14 فبراير.
وسيكون استاد أولسان مونسو مسرح رابع مباريات ذهاب دور الـ16 في منطقة الشرق، يوم الخميس 15 فبراير، عندما يلتقي أولسان هيونداي الكوري مع فينتفوريت كوفو الياباني لأول مرة عند الساعة 7 مساءً.
في منطقة الغرب، تنطلق مباريات ذهاب دور الـ16 يوم الثلاثاء 14 فبراير، على الاستاد المركزي في قرشي يوم 14 فبراير، حيث يلتقي ناساف الأوزبكي مع العين الإماراتي للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، بعدما كانت تقابلاً في مباراتين خلال دور المجموعات لنسخة 2016.
وتصدّر ناساف، بطل كأس أوزبكستان 2022، ترتيب المجموعة الثانية ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية على التوالي، بعد أن كان فشل في تحقيق ذلك في أي من مشاركاته الأربع السابقة، أما منافسهم، العين، الفائز بلقب النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا بنظامها الحديث عام 2003 فهو يشارك في الأدوار الإقصائية للمرة العاشرة، والأولى منذ الخروج من دور الـ16 في نسخة عام 2018.
في وقت لاحق من ذات المساء، يتوجه الوافد الجديد الفيحاء السعودي، الذي تأهل كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثاني، لمواجهة مواطنه النصر، عند تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
الفيحاء، النادي السعودي العاشر المختلف الذي يشارك في الأدوار الإقصائية، حقق الفوز مرة واحدة فقط في 14 لقاءً محلياً سابقاً مع النصر، وصيف الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023، الذي يخوض المشاركة الخامسة في الأدوار الإقصائية، بعد تربعه على صدارة المجموعة الخامسة.
في اليوم التالي 15 فبراير، يستضيف نافباهور الأوزبكي، الوافد الجديد، الاتحاد بطل الدوري السعودي 2022-2023، على الاستاد المركزي في نامانغان.
تأهل وصيف بطل الدوري الأوزبكي 2022 عن المجموعة الرابعة، كأحد أفضل الحاصلين على المركزين الثاني، ليصبح خامس فريق مختلف من أوزبكستان يصل إلى الأدوار الإقصائية، بينما يسجل الاتحاد الظهور التاسع في هذه المرحلة، وهو يهدف إلى حصد لقب جديد بعدما كان توج بالبطولة مرتين عامي 2004 و2005.
وتقام مباراة الذهاب الأخيرة من دور الـ16 على ملعب نقش جيهان في أصفهان يوم 15 فبراير، حيث يخوض سيباهان مشاركته الرابعة في مرحلة الأدوار الإقصائية، والأولى منذ عام 2012، حيث تأهل الفريق الإيراني عن المجموعة الثالثة كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثاني، علماً بأن أبرز إنجازاته كان بلوغ نهائي نسخة عام 2007.
وسيكون منافسهم نادي الهلال السعودي، وصيف بطل النسخة الماضية، والبحث عن تعزيز العودة لقمة منصة التتويج بعدما كان توج باللقب عامي 2019 و2021 في العصر الحديث.
بعد مباريات الذهاب، تتواجه الفرق مرة أخرى في مباريات الإياب خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير، على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي في الفترة من 4 إلى 13 مارس.