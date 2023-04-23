الهلال ينتزع أولى بطاقتَيْ الترشُّح لنهائي أغلى البطولات "كأس الملك"

الإثارة في الشوط الثاني لم تتأخر، حيث بكر الاتحاد بالتهديد من خلال رومارينيو الذي سدد كرة قوية من على حافة منطقة الجزاء كان لها المعيوف بالمرصاد رد الهلال بالمقابل كان أكثر خطورة حينما توغل سعود عبدالحميد من الرواق الأيمن ومرر كرة مثالية أمام موسى ماريغا الذي حاول مباغتة غروهي بتصويبة مفاجئة لكن يقظة الحارس البرازيلي حرمته من افتتاح التسجيل.