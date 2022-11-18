إدارة أهلي جدة تصدر بياناً حول توثيق تاريخ وبطولات النادي

أكدت إدارة نادي الأهلي في بيان رسمي أن تأسيس النادي كان عام 1355هـ وليس 1357 ، وأن عدد بطولات النادي تجاوزت (1300 بطولة) في جميع المسابقات بين ميداليات ذهبية وإنجازات موثقة
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الجمعة :" أنهت لجنة توثيق تاريخ وبطولات النادي الأهلي ، والتي كانت قد تشكلت في فترة سابقة بقرار من مجلس إدارة النادي برقم ( 66 ) وتاريخ 18/ 01 / 1438هـ - أعمالها بالتوثيق النهائي لتاريخ تأسيس النادي الأهلي وبطولاته وإنجازاته على كافة الأصعدة برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالرزاق بن سليمان أبو داود وعضوية كلا من :
( 1 ) - الدكتور/ محمد بن علي القدادي ( مؤرخ مستقل وخبير قانوني )
( 2 ) - الأستاذ/ سعود بن علي البركاتي ( مؤرخ وباحث رياضي )
( 3 ) - الأستاذ/ عمرو بن سراج فقيه ( مؤرخ وباحث رياضي )
( 4 ) - الأستاذ/ محمد بن عبدالله القنب ( أمين سر ومقرر اللجنة )
من خلال أعمال اللجنة الموقرة أن تاريخ تأسيس النادي الأهلي
وتابع البيان :" ثبت من خلال أعمال اللجنة الموقرة أن تاريخ تأسيس النادي الأهلي الصحيح هو عام1355هـ وليس عام1357هـ بناء على ما توافر لديها من وثائق ومستندات وشواهد تدعم وتؤكد ذلك، كما قامت برصد وحصر وتوثيق ما توصلت إليه من ميداليات ذهبية وبطولات ومنجزات حققها النادي الأهلي عبر تاريخه في جميع الألعاب والفئات السنية والتي تجاوزت ( 1300) ما بين ميداليات ذهبية وبطولات ومنجزات "موثقة".
وأضافت :"ويعد هذا التوثيق هو الأول من نوعه الذي يصدر عن النادي الأهلي رسمياً في ما يتعلق بتاريخ النادي وجميع بطولاته وإنجازاته لجميع الألعاب والفئات السنية "والأول من نوعه كذلك في تاريخ أندية المملكة العربية السعودية" ، وأن جميع ما تم رصده قد تم توثيقه بأسلوب علمي دقيق و بما يدعمه من وثائق ومستندات استغرق العمل فيها أكثر من ستة أعوام .
وختم البيان بالقول :"ختاما عملت اللجنة الموقرة مشكورة على إصدار كتاب توثيقي بهذا الخصوص ، يحفظ تاريخ وبطولات وإنجازات جميع الألعاب بالنادي الأهلي، الذي يعد أحد أهم أركان تاريخ الحركة الرياضية السعودية ، ويوثق الكتاب التاريخي للفترة من عام 1355هـ الموافق 1937م لنهاية الموسم الرياضي 1443 / 1444هـ الموافق 2021/2022م ، ويعد مرجعاً تاريخياً موثقاً معتبراً يساهم في حفظ جزء كبير جداً من تاريخ الرياضة في المملكة العربية السعودية ، علما بأن التاريخ المقترح والمتوقع لإصدار الكتاب هو شهر فبراير من عام 2023م ، وسوف يستكمل النادي الأهلي رصد ما سيظهر من أبحاث جديدة أخرى عن المرحلة الماضية ، وما سيتحقق للنادي من بطولات قادمة مستقبلا بإذن الله تعالى، بالاستعانة بأهل الخبرة وفقا لمتطلبات التوثيق ، ويتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة توثيق تاريخ وبطولات النادي الأهلي الآنف ذكرهم على مجهوداتهم المميزة".