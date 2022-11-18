إدارة أهلي جدة تصدر بياناً حول توثيق تاريخ وبطولات النادي

وختم البيان بالقول :"ختاما عملت اللجنة الموقرة مشكورة على إصدار كتاب توثيقي بهذا الخصوص ، يحفظ تاريخ وبطولات وإنجازات جميع الألعاب بالنادي الأهلي، الذي يعد أحد أهم أركان تاريخ الحركة الرياضية السعودية ، ويوثق الكتاب التاريخي للفترة من عام 1355هـ الموافق 1937م لنهاية الموسم الرياضي 1443 / 1444هـ الموافق 2021/2022م ، ويعد مرجعاً تاريخياً موثقاً معتبراً يساهم في حفظ جزء كبير جداً من تاريخ الرياضة في المملكة العربية السعودية ، علما بأن التاريخ المقترح والمتوقع لإصدار الكتاب هو شهر فبراير من عام 2023م ، وسوف يستكمل النادي الأهلي رصد ما سيظهر من أبحاث جديدة أخرى عن المرحلة الماضية ، وما سيتحقق للنادي من بطولات قادمة مستقبلا بإذن الله تعالى، بالاستعانة بأهل الخبرة وفقا لمتطلبات التوثيق ، ويتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة توثيق تاريخ وبطولات النادي الأهلي الآنف ذكرهم على مجهوداتهم المميزة".