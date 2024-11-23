الوحدة ينجح في استعادة ذاكرة الانتصارات عبر بوابة التعاون

نجح فريق الوحدة الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ الجولة الثانية محققًا فوزه الثاني بتغلُّبه على ضيفه التعاون بهدف دون رد مساء اليوم السبت، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة لحساب منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدف الانتصار الثمين سجَّله اللاعب عبدالعزيز نور مستغلاً خطأ فادحًا من المدافع في إعادة الكرة للحارس؛ ليخطفها من أمام الأخير، وينفرد، ويواجه المرمى، ويسددها في الشباك الخالية، وذلك عند الدقيقة الـ41 من زمن الشوط الأول.
ولم يشهد الشوط الثاني أي تغيير في النتيجة، على الرغم من محاولات الفريقين زيارة الشباك؛ لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.
وبهذه النتيجة نجح الوحدة في الهروب من مناطق الهبوط مؤقتًا بصعوده مركزَيْن؛ إذ رفع رصيده إلى 9 نقاط؛ وضعته في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد التعاون عند 15 نقطة في المركز الثامن.