الوحدة ينجح في استعادة ذاكرة الانتصارات عبر بوابة التعاون

هدف الانتصار الثمين سجَّله اللاعب عبدالعزيز نور مستغلاً خطأ فادحًا من المدافع في إعادة الكرة للحارس؛ ليخطفها من أمام الأخير، وينفرد، ويواجه المرمى، ويسددها في الشباك الخالية، وذلك عند الدقيقة الـ41 من زمن الشوط الأول.