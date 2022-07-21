الجنيبي يمتدح البداية الناجحة لبطولة كأس العرب للشباب 2022

وأشار عبدالله الجنيبي إلى أن البطولة تشهد مشاركة أكبر عدد من المنتخبات خلال نسخة واحدة، وبلغوا 18 منتخبًا بخلاف 30 حكمًا، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل نجاحًا كبيرًا للبطولة حتى قبل انطلاقتها في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط.