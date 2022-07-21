رياضة
الجنيبي يمتدح البداية الناجحة لبطولة كأس العرب للشباب 2022
أبها أبهرت الجميع من حيث التحضيرات والبنية التحتية المميزة
قدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة الأستاذ عبدالله الجنيبي، الشكر والتقدير للاتحاد العربي لكرة القدم؛ لتمسّكه بإقامة هذه البطولة للعام الثالث على التوالي، مشيدًا بدور كافة اللجان في إنجاح هذا الحدث الكبير.
وأشار عبدالله الجنيبي إلى أن البطولة تشهد مشاركة أكبر عدد من المنتخبات خلال نسخة واحدة، وبلغوا 18 منتخبًا بخلاف 30 حكمًا، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل نجاحًا كبيرًا للبطولة حتى قبل انطلاقتها في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط.
وأضاف: “مدينة أبها أبهرت الجميع من حيث التحضيرات والبنية التحتية المميزة، وكافة المنشآت الخاصة باستضافة البطولة”.
وأتمّ: “أكرر الشكر والتقدير لكافة لجان البطولة التي تبذل مجهودات كبيرة في سبيل نجاح هذا الحدث حتى قبل انطلاقه”.