مدير المنتخب السعودي لدرجة الشباب "الحسينان" يهنئ القيادة بفوز الأخضر بكأس العرب

قدّم مدير المنتخب السعودي لكرة القدم لدرجة الشباب علي الحسينان، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولمقام ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي لدرجة الشباب كأس العرب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بعد أن كسب نظيره المصري، مساء أمس الأحد .