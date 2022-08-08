مدير المنتخب السعودي لدرجة الشباب "الحسينان" يهنئ القيادة بفوز الأخضر بكأس العرب

قدّم مدير المنتخب السعودي لكرة القدم لدرجة الشباب علي الحسينان، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولمقام ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي لدرجة الشباب كأس العرب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بعد أن كسب نظيره المصري، مساء أمس الأحد .
وزاد الحسينان: "التهنئة موصولة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وأعضاء مجلس الإدارة وللأمين العام، كما أتقدم بالشكر والتهنئة للجهاز الإداري والفني والطبي.
وقدم الحسينان شكرًا خاصًا وتهنئة خاصة للاعبين على ما قدموه من مجهود والتزام خلال مجريات البطولة، داعياً الله أن تستمر الأفراح وإسعاد الجمهور السعودي في قادم المشاركات.