تكتيك وتدريبات فنية تجهز "الهلال" للقاء "ضمك".. و"ماريغا" يواصل التعافي

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم، تحضيراته الميدانية استعداداً لمواجهة ضمك غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، حيث بدأ المران بتدريبات فنية متنوعة باستخدام الكرة، شرح خلالها المدير الفني رامون دياز عدداً من الجمل التكتيكية على كامل الملعب.
شارك "موسى ماريغا" في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، قبل أن يكمل برنامجه.
تابع المران رئيس مجلـس الإدارة فهد بن سعد بن نافل، ودخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر المعسكر؛ تأهباً لخوض مواجهة الغد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.