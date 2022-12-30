تكتيك وتدريبات فنية تجهز "الهلال" للقاء "ضمك".. و"ماريغا" يواصل التعافي

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم، تحضيراته الميدانية استعداداً لمواجهة ضمك غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.