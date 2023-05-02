في افتتاح الجولة 25 من دوري روشن.. أبها يزيد من متاعب العدالة

نجح فريق أبها الأول لكرة القدم في استعادة توازنه وتغلب على ضيفه العدالة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، لحساب منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.