في افتتاح الجولة 25 من دوري روشن.. أبها يزيد من متاعب العدالة

نجح فريق أبها الأول لكرة القدم في استعادة توازنه وتغلب على ضيفه العدالة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، لحساب منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
حسم التعادل السلبي مجريات الشوط الأول حيث فشل الفريقان في زيارة الشباك على الرغم من بعض الفرص التي سنحت لهما للتسجيل لاسيما لأصحاب الضيافة.
في الشوط الثاني لاح الأمل لأصحاب الضيافة لافتتاح التسجيل حينما احتسب الحكم عبدالله الخربوش ركلة جزاء لكن المحترف الصربي أورش ماتييش فشل في ترجمتها داخل الشباك، بعد أن تصدى لها الحارس ميلان مياتوفيتش وذلك عند الدقيقة 60.
وحملت الدقيقة 81 الأفراح لجماهير أبها حينما قاد نجم الفريق صالح العمري هجمة مرتدة تلاعب من خلالها بدفاعات العدالة قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب إلى قائد الفريق سعد بقير الذي لم يتوان في إيداعها الشباك.
بهذه النتيجة رفع فريق أبها رصيده إلى 30 نقطة وضعته في المركز التاسع مؤقتاً بينما تجمد رصيد العدالة عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.