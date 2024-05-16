الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدعم مقترحًا فلسطينيًا بتعليق عضوية إسرائيل بـ"الفيفا"

وقال: "كلنا نعاني مما يحدث في فلسطين. نصلي من أجل الأمهات اللائي يفقدن أطفالهن في كل مكان في العالم.. لا يمكن لكرة القدم أن تفعل سوى القليل للغاية، لأنه لتغيير المواقف المأساوية في كل مكان في العالم، كل ما يمكننا فعله هو إظهار الوحدة، لأن كرة القدم هي ما يوحد الجميع".