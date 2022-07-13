فرص كوريا الجنوبية أصبحت كبيرة في استضافة كأس آسيا 2023

وذلك بعد أن أعرب مسؤول في الاتحاد الياباني لكرة القدم يوم الأربعاء عن خشيته من أن فرصة بلاده في استضافة كأس آسيا 2023 أصبحت ضئيلة، وردًا على سؤال ما إذا كان الاتحاد الياباني للعبة يعتزم تقديم عرض، قال ياسوهارو سوريماتشي المدير الفني في الاتحاد نحن ندرس الأمر ولكن هناك فرصة ضئيلة.