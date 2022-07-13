فرص كوريا الجنوبية أصبحت كبيرة في استضافة كأس آسيا 2023

باتت فرص كوريا الجنوبية في استضافة كأس آسيا 2023، كبيرة قبل يومين، على انتهاء مهلة الاتحاد الآسيوية لكرة القدم للاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء الرغبة في استضافة البطولة، عقب انسحاب الصين بسبب جائحة فيروس كورونا.
وذلك بعد أن أعرب مسؤول في الاتحاد الياباني لكرة القدم يوم الأربعاء عن خشيته من أن فرصة بلاده في استضافة كأس آسيا 2023 أصبحت ضئيلة، وردًا على سؤال ما إذا كان الاتحاد الياباني للعبة يعتزم تقديم عرض، قال ياسوهارو سوريماتشي المدير الفني في الاتحاد نحن ندرس الأمر ولكن هناك فرصة ضئيلة.
وتقدمت كوريا الجنوبية نهاية يونيو رسميًا بملف ترشيحها لاستضافة النهائيات، وبحسب التقارير الإعلامية فإن الاتحاد الكوري هو الاتحاد الوحيد الذي تقدم في طلب الاستضافة، في أعقاب إعلان المسؤولين الأستراليين عدم وجود نية لتقديم ملف احتضان البطولة.
وكان جيمس جونسون الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم الأسترالي، قد استبعد الأسبوع الماضي، استضافة بلاده لبطولة كأس آسيا 2023 العام المقبل نظرًا لإقامة كأس العالم للسيدات في التوقيت ذاته على الملاعب الأسترالية.
وقال جونسون هذا لا يناسبنا لأننا نستضيف نهائيات كأس العالم للسيدات في الوقت نفسه تقريبًا، لذلك نحن نتناقش مع الاتحاد الآسيوي حول ما إذا كان يرحب بإقامة المسابقة في يناير أو فبراير 2024 أم لا، وإذا كان هذا ممكنًا، فهذا شيء سندرسه بطريقة هادفة.
وفتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الباب أمام اتحاداته الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء الرغبة لاستضافة البطولة التي تُقام كل أربع سنوات، مشيرًا إلى أنه يتعين على الدول المهتمة التقدم بترشيحها بحلول 30 يونيو قبل أن يمدد المهلة حتى منتصف شهر يوليو الحالي.
وكان من المقرر أن تُقام البطولة في 10 مدن صينية بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 منتصف مايو الماضي.
وفي أعقاب اختتام عملية تقديم الملفات، ستقوم الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم تقرير حول توصياتها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك ليتم اختيار المضيف الجديد لكأس آسيا 2023.