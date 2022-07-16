"أبها" يتعاقد مع المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك لموسمين

وقّعت إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي، عقدًا مع المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك؛ ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.
وغرد حساب النادي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "رسميًّا: وقعت إدارة نادي أبها عقدًا مع المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، لتدريب الفريق الأول لمدة موسمين، متمنين له التوفيق مع النادي".
ويملك المدرب البلجيكي البالغ من العمر 42 عامًا، خبرة في الملاعب الإفريقية؛ حيث حقق كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الكاميرون عندما كان يعمل مساعد مدرب في موسم 2016- 2017.
وتولى فاندنبروك بعدها القيادة الفنية لمنتخب زامبيا؛ فيما كانت أبرز محطاته العربية مع الأندية في المغرب برفقة الجيش الملكي؛ حيث قاده لتحقيق كأس المغرب في موسم 2021- 2020.