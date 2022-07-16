"أبها" يتعاقد مع المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك لموسمين

وغرد حساب النادي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "رسميًّا: وقعت إدارة نادي أبها عقدًا مع المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، لتدريب الفريق الأول لمدة موسمين، متمنين له التوفيق مع النادي".